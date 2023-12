V Franciji se po mešani žetvi še vedno pričakuje oživitev proizvodnje

Obiranje oljk v Franciji je v teku, pričakovanja pa so po državi različna.

"Ocene se gibljejo okoli 4,400 ton, kar je bolje kot lani, a ne veliko,« je povedala Alexandra Paris, direktorica komuniciranja in gospodarstva pri združenju proizvajalcev France Olive. Olive Oil Times.

(Bila je) obilna letina, verjetno tri- do štirikrat večja kot lani, odvisno od regije, in odlično zdravstveno stanje z nizkim pritiskom oljčne muhe in zelo malo porjavelosti. - François Aurouze, kmetijski strokovnjak, Vignoble Conseil

"Razmere se zelo razlikujejo od regije do regije in celo od enega sadovnjaka do drugega,« je dodala. ​,war"Imamo nekatere zelo obremenjene sadovnjake, druge pa skoraj brez oljk.«

Če bi se te prve ocene uresničile, bi francoska skupna proizvodnja zasenčila 3,500 ton pridelanega oljčnega olja v letu 2022/23 pridelovalno leto, vendar zaostaja za petletnim povprečjem 4,620 ton.

Po besedah ​​Françoisa Aurouzea, strokovnjaka za zemljo in kmetijstvo pri Vignoble Conseil, je večina proizvajalcev v južni Franciji začela žetev sredi oktobra, večina pridelovalcev zgodnje žetve pa naj bi končala do konca novembra.

"Letos je [potekala] trgatev v odličnih razmerah, saj je vreme precej suho in lepo,« je povedal Olive Oil Times. ​,war"Veliko razliko v primerjavi z lanskim letom lahko povzamemo v dveh točkah za jug Francije.”

»[Bil je] obilen pridelek ... odvisno od regije in odlično zdravstveno stanje z nizkim pritiskom oljčna sadna muha in zelo malo porjavi,« je dodal Aurouze. ​,war"Zato oljke niso bile zelo nagnjene k prezgodnjemu odpadanju, zlasti pod vplivom močnega vetra.«

Skupaj z izboljšano količino Aurouze pričakuje leto visoke kakovosti na podlagi več ekstra deviška oljčna olja da je vzorčil.

"Prve degustacije olja 2023 nam omogočajo bežen pogled na odlično kakovost, z gosto in obstojno aromo z zmerno ali šibko grenkobo,« je dejal.

Kljub pričakovanemu povečanju proizvodnje letos – čeprav najnovejšemu datum ki jih je objavila Evropska komisija, naj bi proizvodnja dosegla precej skromnejših 3,600 ton – francoska proizvodnja oljčnega olja ni dosegla najvišjih vrednosti prejšnjega desetletja, vključno z rekordnimi 6,200 tonami, proizvedenimi v letih 2017/18.

Pariz to pripisuje trajajoča suša južna Evropa, ki jo je prejšnje zime poslabšalo pomanjkanje snega v Alpah.

"Pomanjkanje vode med letom in suša poleti sta vplivala na produkcijo akcije,« je povedala. ​,war"Vemo, da je dež pomemben dejavnik pri padcu pridelka, vendar imajo regije različne razmere, ko gre za jesensko deževje. Zato je še prezgodaj napovedovati letošnjo pridelavo oljčnega olja.«