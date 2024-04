Toskanski proizvajalec se prilagaja spreminjajoči se pokrajini oljčnega olja

Od 15th stoletja so oljkarji po Firencah proizvajali oljčno olje za močno družino Medici, ki je stoletja vladala regiji.

Danes družinska kmetija Lapo Gondi, Fattoria di Volmiano, nadaljuje tradicijo s svojo blagovno znamko Laudemio. Ekološko ekstra deviško oljčno olje ima osvojil zlato priznanje na 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Ne nameravamo obupati, kar pomeni, da se morajo stvari spremeniti. Postopke moramo mehanizirati, da zmanjšamo proizvodne stroške in zagotovimo prihodnost proizvodnje oljčnega olja. - Lapo Gondi, lastnik, Fattoria di Volmiano

"Zmaga v New Yorku je najprej potrditev, da delamo dobro, potrditev kakovosti našega Laudemia, našega vodilnega ekstra deviško olivno olje,« je povedal Gondi Olive Oil Times.

Fattoria di Volmiano se nahaja v toskanskih gričih v bližini zgodovinskega mesta Firence in obsega približno 550 hektarjev. V osrčju zelene doline sta njegov starodavni stolp in palača v središču raznolikih kmetijskih in turističnih podvigov družine Gondi.

Več kot 70 hektarjev je namenjenih oljčnim nasadom, kjer raste približno 23,000 oljk Moraiolo, Frantoio, Leccino, Leccio del Corno in Pendolino.

Lokalna gospodarska zbornica je uradno priznala zgodovinski izvor kmetije Volmiano in proizvodnjo oljčnega olja ter ju uvrstila na ugledni seznam zgodovinske dediščine Toskane.

"Imamo starodavne dokumente, ki kažejo, kako je podjetje Sorbitole, ki je del Volmiana, leta 1427 proizvajalo oljčno olje za družino Medici,« je dejal Gondi.

To je že tretjič, da je Laudemio v zadnjih nekaj letih prejel zlato nagrado. ​,war"Laudemio je mešanica, narejena iz naših najboljših serij oljk in ustrezno uravnotežena,« je opozoril. ​,war"Trdo delamo, da bi našli najboljše možno ravnovesje med pikantnim in grenkim.”

O pridelka 2023/24 je bil izziv za večino srednje Italije in Toskana ni bila izjema. ​,war"Letošnje zlato je prišlo ob koncu zapletene sezone, saj smo lahko pobrali približno 30 odstotkov tistega, kar bi lahko imeli za običajno sezono,« je dejal Gondi.

Fattoria di Volmiano proizvede do 22 ton ekstra deviškega oljčnega olja v povprečnem pridelovalnem letu. ​,war"V primerjavi s povprečnimi leti je prišlo do občutnega padca,« je dejal Gondi.

"V letu 2020/21 smo imeli odlično leto, nato pa smo se v letu 2021/22 soočili s škodo zaradi zmrzali in odvečne toplote. Imeli smo torej problematična leta, ki so se končala s tem zelo skromnim rezultatom v letih 2023/24,« je dodal.

Lapo Gondi (levo) je zadnji v stoletja dolgi družinski liniji proizvajalcev oljčnega olja v Toskani. (Foto: Fattoria di Volmiano)

Proizvodni stroški so se v zadnjem času prav tako povečale, kar vpliva na finančno sposobnost proizvajalcev visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja, kot je Gondi.

Ti pridelovalci so veliko vložili v ekološko in trajnostno kmetovanje ter sprejeli najnaprednejše tehnologije v obratih za mletje oljk in skladiščenje olja.

"Stroški dela so postali tako visoki, da vzdrževanje tradicionalnega oljčnega nasada nima prihodnosti,« je dejal Gondi. Da bi preprečili ta trend, družina razmišlja o širitvi z novimi nasadi oljk srednje gostote.

"Ne nameravamo obupati, kar pomeni, da se morajo stvari spremeniti,« je dejal Gondi. ​,war"Moramo mehanizirati postopke, da zmanjšamo proizvodne stroške in zagotovimo prihodnost proizvodnje oljčnega olja.«

"Obstajajo dobri primeri polintenzivnih sadovnjakov s tipičnimi sortami naše regije, kot sta Leccio del Corno in Maurino,« je dodal. ​,war"Ti nasadi bi bili bolj donosni, saj trenutno vse delamo ročno, vsekakor pa moramo zmanjšati stroške.«

Po Gondiju bi lahko pretresi, ki so v zadnjih letih prizadeli sektor oljčnega olja, dolgoročno naredili več koristi kot škode.

Fattoria di Volmiano sadi nove nasade srednje gostote, da bi izboljšala stroškovno učinkovitost in hkrati ohranila kakovost. (Foto: Fattoria di Volmiano)

"Ker so se cene oljčnega olja dvignile, lahko pričakujemo, da bodo ljudje bolje razumeli, kaj je oljčno olje in njegove dejanske proizvodne stroške,« je dejal. ​,war"Tako bomo potrošnikom lažje pojasnili, da ima kakovost svojo ceno.«

Za pomoč pri diverzifikaciji svojih tokov prihodkov družina Gondi ponuja tudi vodene oglede posestva, priložnost za predstavitev čudovite pokrajine, vil v dolini in namenske degustacije.

"Predstavimo jim dolino in pojasnimo agronomske elemente naših kmetijskih prizadevanj,« je dejal Gondi. ​,war"Poleg tega jih vodimo do oratorija, kjer se lahko čudijo freskam, ki so jih pred stoletji ustvarili učenci Ridolfa del Ghirlandaio.«

"Nato jih naši vodeni ogledi popeljejo do mlina, kjer jim lahko razložimo, kako poteka postopek ekstrakcije,« je dodal in predlagal, da gostje od obiska kar najbolje izkoristijo med žetvijo, ko vsi stroji delujejo.

"Resnica je, da najboljša sezona za turizem ne sovpada s sezono obiranja in predelave oljk, zato se ne zgodi pogosto, da bi turisti videli mlin delovati,« je dejal Gondi.

Med degustacijami na kmetiji se turistom predstavi več ekstra deviških oljčnih olj, proizvedenih v Volmianu. ​,war"Vsa oljčna olja, ki jih okusijo, so odlična, med dogodkom pa poskrbimo, da naši gostje razumejo razlike in zaznajo kakovost,« je dejal Gondi.

"Zahvaljujoč tem degustacijam naši gostje razumejo, zakaj ima naš Laudemio tako izjemno kakovost; naučijo se prepoznati njegovo visoko kakovost,« je dodal.

"Naša vloga je pomagati našim obiskovalcem pri razumevanju kakovosti oljčnega olja in jih potopiti v kulturo, ki ga obdaja,« je zaključil Gondi. ​,war"S tem se bolj zanimajo za naložbe v visokokakovostno ekstra deviško oljčno olje.«