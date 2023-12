Obiranje oljk California College združuje kampus

Urad za trajnostni razvoj na kolidžu Occidental v Los Angelesu v Kaliforniji je izdelal svojega prvega ekstra deviško olivno olje po ročnem obiranju 130 let starih dreves Mission v kampusu.

Po besedah ​​Alison Linder, koordinatorke za trajnost na fakulteti, je obiranje oljk navdihnil podoben dogodek na bližnjem kolidžu Scripps, da bi ustvarili praktično učno izkušnjo in spodbujali trajnost.

"Z veseljem podpiram prizadevanja, kot je žetev oljčnega olja, ki postavljajo podnebne ukrepe v ospredje življenja v kampusu in kažejo, da imamo vsi svojo vlogo,« je povedala. Olive Oil Times.

Oglejte si tudi: Mali kmetje praznujejo velik uspeh v osrednji Kaliforniji

"Naš kampus, ki se nahaja v sončni urbani južni Kaliforniji, je dom več kot 125 rodovitnim oljkam, ki jih opazovalci častijo zaradi njihove lepote in zagotavljanja sence, tereni in osebje za trajnost pa zaradi njihove odpornosti na sušo in podnebne spremembe,« je dodala.

Medtem ko je že prej obstajalo zanimanje za obiranje oljk, so na novo zaposleni urad za trajnost in a posebej mokra zima ustvaril odlično priložnost za usklajevanje uspešne žetve in dogodka v skupnosti.

"Namen prve žetve oljk na univerzi Occidental College je bil večplasten: prvič, ozaveščanje o praksah krajinskega urejanja, ki so odporne na podnebje in sušo, ki se uporabljajo v kampusu; drugič, ustvariti skupnost okoli lokalne proizvodnje hrane; tretjič, predstaviti našo prenovljeno pisarno trajnosti zahodni skupnosti,« je dejal Linder.

Urad za trajnostni razvoj je bil pred kratkim oživljen zaradi zanimanja študentov, osebja, odbora in fakultete za usklajeno prizadevanje za trajnostno načrtovanje in ukrepanje v kampusu ob vse bolj očitnih vplivih sprememba podnebja.

Zanimanje za njegova prizadevanja je pokazalo približno 75 prostovoljcev iz vseh območij kampusa, ki so na dogodku pomagali obirati oljke.

Pobrane so bile misijonske oljke, ki so dale 45 litrov oljčnega olja. (Foto: Marc Campos, Occidental College)

"Ko sem videl količino oliv, ki je potrebna za proizvodnjo ene galone olja, mi je odprlo oči, več prostovoljcev pa je bilo presenečenih nad časom, potrebnim za polnjenje vedra,« je dejal Linder. ​,war"V uradu za trajnost upamo, da bo ta praktična priložnost pripeljala do večjega spoštovanja izdelkov, ki jih uporabljamo.«

Takoj po obiranju sta Lola Trafecanty, vodja zemljišča Occidental College, in Isa Merel, pomočnica koordinatorja za trajnost, odpeljali oljke dve uri severozahodno do Ojai Olive Oil Company.

Ojai Olive Oil je prejel in predelal 500 funtov (225 kilogramov) oliv takoj po prihodu. Olive so bile v štirih urah po obiranju zmlete v 12 galon (45 litrov) oljčnega olja.

"Novost tako pomembne priložnosti je v kampus prinesla energijo vznemirjenja in navdušenja,« je povedala Merel. Olive Oil Times. ​,war"K meni so pristopili člani skupnosti, s katerimi drugače ne bi nikoli komuniciral, in mi povedali, kako navdušeni so nad žetvijo, ter se mi zahvalili za moje trdo delo.«

Oljčni nasad Occidental Collegea je star več kot 130 let in se je začel, ko je krajinska arhitektka Beatrix Farrand, ena od ustanovnih 11 članic in edina ženska Ameriškega združenja krajinskih arhitektov, leta 1936 zasadila štiri drevesa.

Sčasoma se je nasad razširil in zdaj nudi študentom, osebju, profesorjem in študentom favno senco za sprostitev, študij in druženje, hkrati pa proizvaja uspešen pridelek za uporabo v skupnosti.

Organizatorji upajo, da bodo obiranje oljk spremenili v letno multidisciplinarno učno izkušnjo za študente. (Foto: Marc Campos, Occidental College)

Oljke, čeprav niso doma v Kaliforniji, so neverjetno odporne na visoke temperature in sušo, kar je vse bolj potrebna lastnost pri urejanju okolice kampusa, saj poletja zaradi podnebnih sprememb postanejo bolj vroča, zime pa bolj suhe.

"Upamo, da smo s to otvoritveno žetvijo in s počastitvijo bogastva dreves v vsej skupnosti spodbudili hvaležnost za njihovo značilno odpornost,« je dejal Linder.

oglas

oglas

V prihodnosti predstavniki univerze vidijo potencial za tekoče raziskovalne priložnosti o kakovosti tal, organoleptičnih lastnostih oljčnega olja, gospodarskem vplivu in večji okoljski ozaveščenosti.

Predvideno je tudi raziskovalno partnerstvo z oddelki za biologijo in geologijo za testiranje in sanacijo tal z uporabo regenerativnih praks za povečanje razpoložljivosti hranil in zmogljivosti zadrževanja vode.

En projekt se na primer osredotoča na kompostiranje oljčnih tropin na kraju samem, da se ustvari popolnoma naravno gnojilo.

Occidental gosti tudi manjši študij hrane, interdisciplinarno področje študija, ki zajema okoljsko politiko, sociologijo, kulturo, religijo in kineziologijo.

Ta interdisciplinarni manjši del je idealna platforma za usmerjeni raziskovalni projekt o trajnostni proizvodnji oljčnega olja, zdravju in koristih skupnosti, značilnih za Occidental College.

Occidentalovo trgatev je navdihnil podoben dogodek na kolidžu Scripps. (Foto: Marc Campos, Occidental College)

Načrti vključujejo povabilo študentov in članov fakultete, da se pridružijo procesu raziskav in vzdrževanja, da bi obiranje oljk postalo letna tradicija kampusa.

Med obiranjem so se na urad za trajnostni razvoj obrnili tudi profesorji, ki jih zanima izdelava črnila iz študentskih oljk, in na dogodku, kot je ta, predstavili številne možnosti.

"Po štiriletnem premoru v našem uradu za trajnostni razvoj je bilo zelo koristno, da je bil to začetni dogodek za novo dobo trajnostnih programov v kampusu,« je dejala Merel. ​,war"Komaj čakam, da vidim, kam bodo šle prihodnje ponovitve te nove tradicije kampusa.”

Študentje so sodelovali tudi pri oblikovanju etikete za steklenice. ​,war"Delo s študentom pri oblikovanju etikete za steklenico je bil eden mojih najljubših delov tega projekta; Ustvarjalnost, talent in strast do umetnosti Alice Amdur so bili nalezljivi,« je dejala Merel. ​,war"Verjamem, da je zaradi tega letošnje oljčno olje veliko bolj posebno.”

"To je bila odlična priložnost za združevanje interesov in talentov v kampusu pri ustvarjanju trajnostnega in lokalno izvirajočega izdelka,« je zaključil Linder.