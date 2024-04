Odpornost tunizijskih endemičnih sort oljk

Chetoui in Chemlali sta dve glavni sorti oljk, endemični za Tunizijo. Oljkarji v vse bolj vroče in suho Severnoafriška država hvali svojo odpornost na podnebne spremembe.

Kljub vročinskim valovom in suši že drugo zaporedno leto v največji afriški državi proizvajalki oljčnega olja, proizvodnja se je okrepila na 220,000 ton, kar je v skladu s petletnim povprečjem.

Chetoui in Chemlali sta se skozi čas nenehno razvijala in prilagajala specifičnim podnebnim razmeram v svoji regiji izvora. - Donia Sfar, vodja izvoza, Fermes Ali Sfar

"Odpornost teh dreves na podnebne spremembe je posledica več dejavnikov, vključno z njihovo prilagodljivostjo trenutnim podnebnim razmeram in zmožnostjo prilagajanja spreminjajočim se razmeram,« Donia Sfar, vodja izvoza pri Fermes Ali Sfar, povedal Olive Oil Times.

Proizvajalci, ki stojijo za nagrajenim družinskim podjetjem, so zadnjih pet desetletij namenili spodbujanju organoleptičnih in zdravstvenih lastnosti teh lokalnih sort.

Prizadevanja Fermesa Alija Sfarja so bila leta 2024 poplačana NYIOOC World Olive Oil Competition, s svojima dvema organskima enosortnima blagovnima znamkama Tesoro del Rio, ki sta si prislužili srebrne nagrade.

"Fermes Ali Sfar je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1970 in prešlo tri generacije, specializirano za proizvodnjo oljčnega olja in trženje lastnih pridelanih izdelkov,« je povedal Sfar.

"Fermes Ali Sfar vodi tri kmetije, ki se raztezajo na več kot 485 hektarih in obsegajo 25,000 oljčnih dreves ob vznožju gore Zaghouan na severovzhodu Tunizije,« je dodala. ​,war"Glavna kmetija je opremljena z mlinom, ki nadaljuje s stiskanjem oljk na tradicionalen način, z granitnim mlinskim kamnom in stiskanjem rogoznic.«

Fermes Ali Sfar goji 25,000 oljčnih dreves na 485 hektarih na treh kmetijah v severovzhodni Tuniziji. (Foto: Fermes Ali Sfar)

Sfar verjame, da uspeh podjetja, ki je bilo nagrajeno na treh zaporednih izdajah svetovnega tekmovanja, izhaja iz osredotočenosti na Chetoui in Chemlali.

Medtem ko se še vedno najpogosteje gojita dve avtohtoni sorti oljk, je v zadnjem času prišlo do porasta evropskih sort, kot so Arbequina, Coratina in Koroneiki.

Coratina uspeva v nasadih z visoko gostoto, medtem ko se Arbequina in Korneiki lahko gojita v zelo visoki gostoti, kar vlada in nekateri proizvajalci pogled kot prihodnost sektorja oljčnega olja v državi.

"Chetoui in Chemlali sta se skozi čas nenehno razvijala in prilagajala specifičnim podnebnim razmeram v svoji regiji izvora,« je dejala. ​,war"Odpornost na sušo, ki je ključni dejavnik za preživetje gojenja, pomeni, da lahko oljke Chetoui in Chemlali preživijo v pogojih povečanega vodnega stresa.«

Obe sorti sta tudi izjemno odporni proti običajnim škodljivcem in boleznim, ki so zaradi tunizijskega podnebja same po sebi redke. Kombinacija dejavnikov je Tunizijo naredila največjo svetovno proizvajalko ekoloških proizvodov ekstra deviško olivno olje.

Nagrade za kakovost povečujejo prepoznavnost blagovnih znamk tunizijskih ekstra deviških oljčnih olj. (Foto: Fermes Ali Sfar)

Sfar je dejal, da Chetoui in Chemlali poleg odpornosti na sušo in bolezni izkazujeta izjemno fenološko prožnost.

"Sposobnost teh sort oljk, da prilagodijo svoj rastni cikel glede na podnebne spremembe, je ključni element njihove odpornosti,« je dejala. ​,war"Chetoui in Chemlali sta znana po svoji fenološki prilagodljivosti, kar pomeni, da se lahko prilagodita spreminjajočim se vremenskim razmeram s prilagajanjem časa cvetenja in plodov.«

Kljub odpornosti in prilagodljivosti sort oljk Chetoui in Chemlali je Sfar dejal, da dosledna proizvodnja visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja ostaja zapleten in zahteven proces v Tuniziji.

Ker se zagotavljanje kakovosti oljčnega olja začne pri olivah, je dejala, da podjetje obira ​,war"ob optimalnem času zrelosti,« pogosto žrtvujejo količino za kakovost.

"Naše oljke predelamo hitro po obiranju, da preprečimo kvarjenje in oksidacijo,« je dejal Sfar. ​,war"Ta hitra predelava je bistvena za ohranitev arom, okusov in koristne spojine našega oljčnega olja.”

"Ko je naše oljčno olje ekstrahirano, je shranjeno v ustreznih pogojih, da preprečimo oksidacijo in poslabšanje ter ohranimo svojo kakovost,« je dodala. ​,war"Nazadnje, naš nadzor kakovosti izvajamo strogo, da zagotovimo, da naš izdelek izpolnjuje najvišje standarde.«

Vsakoletno izvajanje tega postopka zahteva čas in stroške, kar poveča vrednost nagrad za kakovost oljčnega olja za podjetje.

Endemični sorti Chetoui in Chemlali sta se izkazali za odporne na podnebne spremembe v Tuniziji. (Foto: Fermes Ali Sfar)

"Osvojitev nagrade na NYIOOC je lahko le vir neizmernega ponosa in zadovoljstva,« je potrdil Sfar. ​,war"To je priznanje našemu strokovnemu znanju, znanju in predanosti pridelavi kakovostnega oljčnega olja.”

Medtem ko se velika večina tunizijskega oljčnega olja izvozi v razsutem stanju v Španijo in Italijo, kjer se zmeša, ustekleniči in prodaja pod evropskimi blagovnimi znamkami, je Fermes Ali Sfar del naraščajočega kontingenta proizvajalcev, ki se usmerjajo k posamično pakiran izvoz, ki zagotavljajo večjo ekonomsko vrednost lokalnim kmetom in mlinarjem.

"Te nagrade dajejo dodatno verodostojnost našim blagovnim znamkam in nam omogočajo, da izstopamo na konkurenčnem trgu ter pritegnemo pozornost potrošnikov, ki iščejo kakovost in pristnost,« je dejal Sfar.

"Prepoznavnost, pridobljena s to zmago, lahko odpre nove poslovne priložnosti,« je zaključila. ​,war"To bi lahko vključevalo še močnejšo širitev naše prisotnosti na mednarodnem trgu, dostop do novih distribucijskih kanalov ali celo partnerstva z več podjetji.«