Mali proizvajalci in oljni turizem so v središču Ercole Olivario

Ercole Olivario, tekmovanje za najboljšega Italijana ekstra deviška oljčna olja, je zaključila 32nd izdaja 6. aprilath v Perugii v avditoriju San Francesco al Prato, kulturni znamenitosti glavnega mesta Umbrije.

Ercole Olivario, ki ga spodbuja italijanska zveza gospodarskih zbornic za industrijo, obrt in kmetijstvo (Unioncamere) v sodelovanju z gospodarsko zbornico Umbrije, je edino institucionalno nacionalno tekmovanje, posvečeno sektorju oljčnega olja.

Oglejte si tudi: Novice o tekmovanjih za oljčno olje

Namen tekmovanja, ki se je v zadnjih letih razširil z dodatkom več stranskih pobud, je promovirati italijanske proizvajalce oljčnega olja in podpreti podjetja, ki so usmerjena v kakovost.

Med zaključnim dogodkom sta Federico Sisti in Giorgio Mencaroni, generalni sekretar in predsednik Gospodarske zbornice Umbrije, razglasila 12 zmagovalcev tako želenega pokala, ki ga sestavlja miniaturna replika templja Herkula Olivarija.

Tempelj Herkula Olivarija je bil zgrajen v drugem stoletju pred našim štetjem v središču Rima. (Foto: Ercole Olivario)

Nagrajena sta bila dva proizvajalca iz Umbrije, Sardinije in Apulije ter po en proizvajalec iz Trentino-Alto Adige, Toskana, MoliseNagrade so si prislužile tudi Kampanija, Kalabrija in Sicilija.

Polovica zmagovalnih producentov ima Zaščitena označba porekla (ZOP) in Zaščitena geografska označba (ZGO).

Nagrajena oljčna olja bodo predmet projekta spremljanja življenjske dobe, ki se bo izvajal v sodelovanju z Univerzo v Perugii.

"Za to izdajo smo predstavili ta eksperimentalni raziskovalni projekt, ki dodatno potrjuje prestiž tekmovanja,« je dejal Mencaroni.

"Izvaja se z instrumentalnimi in senzoričnimi analizami in se osredotoča na podatke o dolgotrajnem skladiščenju finalistov ekstra deviških oljčnih olj,« je dodal. ​,war"S posebnim poudarkom na njihovih zdravstvenih lastnostih bo študija zagotovila informacije, koristne tako za proizvajalce kot za potrošnike.

Medtem so na četrtem tekmovanju kakovosti namiznih oljk podelili osem priznanj pridelovalcem iz Sicilije, Apulije, Lacija in Abrucev, od tega po eno na način predelave.

Poleg tega so bili trije sicilijanski kmetje z ZOP ter dva toskanska in apulijska proizvajalca nagrajeni na La Goccia d'Ercole (Herkulova kapljica), posvečeni malim italijanskim proizvajalcem.

Sisti je dejal, da je bilo stransko tekmovanje ustanovljeno, da bi malim proizvajalcem, od katerih nekateri ne izpolnjujejo minimalnih proizvodnih zahtev za večja tekmovanja, dali priložnost, da eksperimentirajo in da njihova ekstra deviška oljčna olja oceni strokovna komisija.

"Postala je pravzaprav inkubator, kjer odkrivamo izjemna ekstra deviška oljčna olja, pa tudi izkušnja, s katero se imajo kmetje priložnost usposobiti za sodelovanje na glavnem tekmovanju v prihodnosti in se bolje soočiti s svetovno tržno konkurenco,« je dejal. rekel.

Regionalni paneli so udeležence Ercole Olivario izbrali med degustacijami, ki so bile izvedene v prejšnjih tednih. V nekaterih regijah so izbori potekali na tekmovanju.

Petnajst blagovnih znamk iz Lazia je bilo sprejetih po zmagi na nagradi Premio Roma Evo, ki je potekala v Rimski gospodarski zbornici, medtem ko je bilo 13 znamk iz Umbrije izbranih na tekmovanju Oro Verde dell'Umbria v lokalni gospodarski zbornici.

Nacionalno ocenjevalno komisijo je sestavljalo 16 profesionalnih degustatorjev iz vseh sodelujočih italijanskih regij, ki sta jih vodila vodja žirije in koordinator.

Federico Sisti (levo) in Giorgio Mencaroni (desno) z Marino Colonno in Andreo Caterino na 32.nd Ercole Olivario (Foto: Ercole Olivario)

Na dogodku je bila predstavljena tudi prvo poročilo o oleoturizmu v Italiji, rezultat sodelovanja med združenjem Città dell'Olio, konzorcijem Unaprol-Coldiretti in Roberto Garibaldi, vodilno strokovnjakinjo za gastronomski turizem.

Glede na njihovo študijo oljni turizem v državi obsega okoli milijon podjetij s proizvodno vrednostjo skoraj 2 milijard evrov.

oglas

oglas

Poročilo vsebuje podrobne podatke, druge vpoglede v privlačnost sektorja in najboljše prakse italijanskih podjetij, ki razvijajo oleoturistični sprejemni projekt.

Organizatorji Ercole Olivario so nedavno uvedli posebno nagrado Giorgio Phellas za oljni turizem, ki jo je prejelo sicilijansko podjetje Mandranova.

"Resnično smo veseli tega priznanja, saj močno verjamemo v potencial oleoturizma,« je povedala solastnica Silvia Di Vincenzo. Olive Oil Times. ​,war"Naše podjetje je blizu Doline templjev v Agrigentu, ki je na Unescovem seznamu in je turistična referenčna točka.«

"Imamo dojemljivo strukturo, kjer gostimo ljudi z vsega sveta in jih vključujemo v usposabljanje mini oljčnega olja,« je dodala. ​,war"Ta izobraževanja vključujejo razlago celotnega proizvodnega procesa, informacije o hranilnih lastnostih ekstra deviškega oljčnega olja in predloge za kombiniranje s hrano.«

"Želimo, da tisti, ki obiščejo naše podjetje, razumejo, kaj je visokokakovostno ekstra deviško oljčno olje in kaj se skriva za njegovo proizvodnjo,« je nadaljeval Di Vincenzo.

Med dogodkom so podelili še posebna priznanja podjetjem iz Toskane, Molisea, Trentina-Zgornjega Poadižja, Kalabrije in Umbrije, ki so se izkazala na različnih področjih, kot so žensko in mlado podjetništvo, digitalno komuniciranje in embalaža.

Končno je najboljša monosorta sezone, proizvedena na Sardiniji, prejela omembo zaslug.

Zmagovalci Ercole Olivario v vsaki kategoriji so:

Ekstra deviško oljčno olje – rahlo sadno

Prvo uvrščeno: Molensis, Marina Colonna, Molise

Ekstra deviško oljčno olje – srednje sadno

Prvo uvrščeno: GangaLupo, Azienda Agricola Bisceglie Maria, Puglia

Drugo razvrščeno: Alphabetum, Masoni Becciu di Deidda Valentina, Sardinija

Ekstra deviško oljčno olje – intenzivno sadno:

Prvi uvrščen: Concordu, Nicola Solinas, Sardinija

Drugo razvrščeno: Torchia, Oleificio Torchia, Kalabrija

Tretje uvrščeno: Schinosa, Aziende Agricole Di Martino, Puglia

ZOP/ZGO – rahlo saden:

Prvi uvrščen: Batta DOP Umbria Colli del Trasimeno, Frantoio Batta, Umbria

ZOP/ZGO – srednje saden:

Prvo uvrščeno: Colleruita DOP Umbria Colli Assisi – Spoleto, Azienda Agraria Viola, Umbria

Drugo razvrščeno: Brioleum Garda DOP Trentino, Azienda Agricola Brioleum, Trentino-Alto Adige

Tretje razvrščeno: Agrestis Nettaribleo Dop/Bio DOP Monti Iblei – Monte Lauro, Società Cooperativa Agricola Agrestis, Sicilija

PDO/ZGO – intenzivno sadno:

Prvo uvrščeno: Hirpinia DOP Irpinia – Colline dell'Ufita, San Comaio, Campania

Drugo razvrščeno: Organic Bio IGP Toscano, Frantoio Franci, Toskana

Zmagovalci Goccia d'Ercole so:

Ekstra deviško olivno olje:

Prvo uvrščeno: Biologico, Società Agricola Buonamici Srl Unipersonale, Toskana

Drugo uvrščeno: Rodonea, Società Agraria Petrizzelli Snc, Puglia

Tretje razvrščeno: Selezione del Conte, Tenuta il Corno, Toskana

ZOP/ZGO:

Prvo uvrščeno: Foglie di Platino IGP Sicilia Biancolilla Bio Premier Cru, Società Agricola Vincenzo Signorelli & Partners Srl, Sicilija

Drugo razvrščeno: DOP Involio Nocellara del Belice, l'Azienda Vitivinicola Casa di Grazia di Di Francesco Maria Grazia, Sicilija

Tretje mesto: Don Peppino IGP Sicilia, Azienda Agricola Sikulus, Sicilija

O Spletno mesto Ercole Olivario in strani v družabnih omrežjih ponujajo popoln seznam zmagovalcev leta 2024 in informacije o načrtovanih dogodkih.