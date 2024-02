Oljni turizem v vzponu v osrednji Kaliforniji

Kmečki turizem na osrednji obali Kalifornije narašča in obiskovalci zamenjajo potovanje v Grčijo, Italijo ali Španijo za Kalifornijo, da bi poskusili nagrajena ekstra deviška oljčna olja.

Turistična industrija na tem območju strmo narašča, saj obiskovalci porabijo 2.15 milijarde dolarjev (2 milijardi evrov), lokalni proizvajalci pa se odzivajo na naraščajoče zanimanje za izobraževalni agroturizem s ponudbo degustacij, ogledov in izkušenj na kmetijah.

Če obstaja strast do tega, kar počnemo kot pridelovalci, ljudje to opazijo. Če so obiski kmetij kakovostni, vznemirljivi in ​​zanimivi, vam bo uspelo. - Richard Meisler, solastnik oljčne kmetije San Miguel

"V zadnjih nekaj letih dobivamo veliko več prošenj za tisto, kar je najbolje opisati kot a ​,war"izkušnje na kmetiji,« Shaana Rahman, solastnica podjetja Kmetije Boccabella in predsednik upravnega odbora California Olive Council, je povedal Olive Oil Times.

"Sprejemamo klice skupin avtodomov in ljudi, ki radi kampirajo in se želijo potopiti v kmečko življenje, pa čeprav le za noč ali dve, in spoznati, kako nastaja oljčno olje,« je dodala.

Rahman je dejal, da se turizem oljčnega olja razvija od degustacij oljčnega olja do bolj poglobljenih priložnosti za učenje o kmetijstvu in mlinstvu.

"Navdušeni so nad ogledom sadovnjaka, se dotikajo dreves, vidijo sadje in poslušajo korake, ki jih naredimo od drevesa do mize, da bi ekstra deviško olivno olje, «Je rekla.

Po znatnem upadu zaradi pandemije Covid-19 uradniki menijo, da si je industrija leta 2023 popolnoma opomogla na podlagi različnih kazalnikov, povezanih s turizmom.

Po podatkih Visit California, neprofitne organizacije, je potovalna poraba v Golden Stateu leta 134 presegla 125 milijard dolarjev (2022 milijard evrov), kar je skoraj dvakrat več od nizkega vodnega žiga leta 2020 in nekoliko pod ravnmi, doseženimi v letih 2018 in 2019.

Nekateri proizvajalci izkoriščajo povečano zanimanje v svojih regijah. ​,war"Paso Robles in San Miguel sta postala turistični destinaciji,« je Richard Meisler, solastnik Oljčna kmetija San Miguel, Je dejal.

Podatki Visit California dejansko kažejo, da je bilo leto 2022 rekordno leto za turizem v okrožju San Luis Obispo, žariščna točka za pridelavo visokokakovostnega oljčnega olja, pri čemer so obiskovalci prenočitve porabili več kot 2.1 milijarde dolarjev (2 milijardi evrov), kar je za sedem odstotkov preseglo prejšnji rekord iz leta 2019.

"Naše turneje so se povečale skupaj s prodajo naših olj, tako v zaprtih prostorih kot na prostem,« je dejal Meisler. ​,war"Ljudje križarijo po območjih in se ustavijo, kjer je nekaj videti dobro. Pred leti je bil en avto na cesti razburljiv. Da, turizem je v porastu.«

Meisler in njegova žena Myrna upata, da bosta leta 2024 izkoristila še eno dobro leto za potovanja s svojo degustacijsko sobo, ki ponuja pogled na njihovo kmetijo in oljčni nasad.

"Mirno vzdušje, mehak popoldanski vetrič, modro nebo in občasni zajček, ki teče naokoli, so tudi brezplačni,« je dejal Meisler.

Vodena degustacija na osrednji obali Kalifornije. (Foto: oljčna kmetija San Miguel)

V središču mesta Paso Robles je Ruth Mercurio potrdila, da je na tem območju opazen porast kmečkega turizma.

"Pridejo navdušeni, da okušajo, se učijo in postavljajo vprašanja,« je povedal lastnik in poslovodni partner družbe We Olive. Olive Oil Times. ​,war"Mnogi si želijo poiskati lokalne oljčne kmetije, zlasti tiste s stiskalnico za oljke.«

Mercurio je dejavno prevzela vlogo veleposlanice oljskega turizma v okrožju in dejala, da obiskovalcem priporoča vrsto lokalnih oljčnih kmetij.

Ena od kmetij, ki jih predlaga, je Kiler Ridge. Solastnica Audrey Burnam je dejala, da medtem ko je vino nedvomna turistična atrakcija v državi, je vse več zanimanja za oljčno olje.

"Opažamo vse večje zanimanje obiskovalcev za spoznavanje oljčnega olja in drugih lokalnih kmetijskih proizvodov, kot so sivka, sir in gobe,« je dejala.

Medtem ko je pridelka 2023/24 končuje v Golden Stateu, proizvajalci pravijo, da obilna letina pomeni, da bo na vrhuncu poletne turistične sezone na voljo veliko ekstra deviškega oljčnega olja za poskus.

"Letošnja letina je bila največja, najboljša in zadnja, kar smo jih kdaj imeli,« je dejal Rahman. ​,war"Sadja je bilo v izobilju in je bilo lepo, čeprav je čas cvetenja, navezovanje plodov in vreme povzročilo veliko zamudo pri žetvi.«

Rahman je pojasnil, da je žetev običajno končana do konca novembra. Vendar se je letos obiranje oljk začelo šele konec novembra in se nadaljevalo decembra in januarja.

"Januarska trgatev je za nas brez primere, vendar je bilo res vznemirljivo opraviti zadnjo, pozno trgatev samo najbolj zrelih oljk za naše ekstra deviško oljčno olje pozne trgatve,« je dejal Rahman.

Meisler se je strinjal. ​,war"Letos je bil naš pridelek oljk velik. Osemindevetdeset odstotkov od naših 1,200 dreves je bilo naloženih,« je dejal. ​,war"Dež je bil blagoslov po majhni letini leta 2022, ko smo imeli le 40 odstotkov običajnega pridelka.«

Vendar pa je zaradi obilne letine nekateri manjši pridelovalci zaradi velike količine in naraščajočih stroškov dela niso mogli pobrati vseh sadežev.

"Letos je bila ročna žetev počasnejša in dražja zaradi stroškov dela in gostote dreves,« je dejal Meisler. ​,war"Ker se odrečem toliko lepim olivam, mi je srce žalostno. Obrezovanje dreves za lažji dostop bi nam moralo dati še en odličen pridelek.«

Poleg malih kmetov so letos močno povečali obseg poslovanja tudi domači mlinarji.

"Leto 2023 je bila izjemna sezona trgatve za proizvajalce oljčnega olja na osrednji obali,« je dejal Burnam. ​,war"Proizvodnja oljčnega olja je bila zgodovinsko visoka (lani več kot dvakratna), kakovost plodov pa je bila izjemna zaradi dolgotrajen spomladanski dež, nadzor pridelovalcev oljčna sadna muha, hiter čas od obiranja do mletja in zapoznelo zamrzovanje, kar je pridelovalcem omogočilo, da so svoje sadje obirali ob optimalnem času.«

Po besedah ​​Chucka Davisona, predsednika in izvršnega direktorja turističnega urada okrožja San Luis Obispo, je leta 7.47 okrožje obiskalo 2022 milijona ljudi, kar je skoraj doseglo raven iz leta 2019. ​,war"Turizem je drugo gospodarsko gonilo v regiji, takoj za kmetijstvom,« je dejal.

Veliko truda je bilo že vloženega, da bi osrednja obala postala destinacija za vino in hrano.

"Čudovito bi bilo videti podobno prizadevanje za izobraževanje javnosti o samem obsegu malega kmetovanja, ki se izvaja na osrednji obali, in neverjetnem številu kmetij, ki proizvajajo oljčno olje,« je dejal Rahman.

Mercurio se je strinjal. ​,war"Kmečki turizem ekstra deviškega oljčnega olja je namenjen vzpostavljanju povezav – z zemljo, s kmeti in s proizvodi,« je dejala.

"Iz kmečkega turista lahko postane vseživljenjski oboževalec in potrošnik,« je dodal Mercurio. ​,war"Agroturistične skupnosti so ponavadi majhne in povezane. Skupnost kmetij ekstra deviškega oljčnega olja na osrednji obali je to. Mislim, da kmečki turisti iščejo to povezavo. Želijo ga videti v akciji.«

Proizvajalci oljk in podjetja ugotavljajo, da napotitve od ust do ust in spletne ocene spodbujajo kmečke turiste, da obiščejo in raziščejo osrednjo obalo.

"Pomen agroturizma ekstra deviškega oljčnega olja je tudi v povezavah, ki jih imajo pridelovalci ekstra deviškega oljčnega olja z drugimi kmeti in podjetji ter v tem, kako to posredujejo in delijo s kmečkimi turisti,« je dejal Mercurio. ​,war"Kmečki turisti niso ​,war"eno in končano' ob obisku območja.«

"Skozi agroturistične pokrajine se gibljejo na podlagi raziskav in priporočil – in če ima agroturist zaupanja vredno povezavo s kmetom, bodo pogosto obiskali druga agroturistična mesta in podjetja na podlagi tega priporočila,« je dodala. ​,war"Ta povezava je zdaj pravkar zaključila krog. Začne se s poznavanjem vaše agroturistične skupnosti in tega, kaj lahko ponudi agroturistu.«

Rahman je dejal, da so družbeni mediji postali močno orodje za pomoč proizvajalcem pri povezovanju s potencialnimi agroturističnimi podnebji in ostalo skupnostjo.

"Na osebni ravni uporabljam svoje kanale družbenih medijev, da delim življenje na kmetiji z ljudmi iz vse države in jih spodbujam, da obiščejo osrednjo obalo in podprejo lokalne kmete,« je dejal Rahman. ​,war"Kot predsednik upravnega odbora kalifornijskega Sveta za oljčno olje se vedno pogovarjamo z ljudmi o nakupu lokalnega in podpiranju naše industrije.«

Mesiler je dodal, da so pozitivne ocene na družbenih omrežjih in drugih spletnih mestih za ocenjevanje dobre za proizvajalce. Kljub temu obiskovalci hitro opazijo pomanjkanje strasti ali navdušenja nad projektom.

"Če obstaja strast do tega, kar počnemo kot pridelovalci, ljudje to opazijo. Če so obiski kmetij kakovostni, razburljivi in ​​zanimivi, vam bo uspelo,« je dejal.

Za Burnhama je izobraževanje ključnega pomena za vključevanje kmečkih turistov in njihovo spreminjanje v stranke.

"Zdaj smo pet dni na teden odprti za izobraževalne degustacije oljčnega olja, ponujamo obsežnejše izlete ob vikendih in začeli smo gostiti nekaj posebnih dogodkov, na katerih strežemo sezonske jedi v kombinaciji z olivnim oljem,« je povedala.

Rahman je poudaril udeležbo in pojasnil, da so v zadnjem letu izvedli vrsto ​,war"Cook-alongs« po vsej Kaliforniji z lokalnimi kuharji z uporabo lokalnih sestavin in kalifornijskega oljčnega olja, ki so bili posneti in promovirani na družbenih medijih.

"To je bil tako izjemen način, da ljudem pokažemo ne le, kako kuhati z ekstra deviškim oljčnim oljem, ampak tudi, kako ceniti blagodejnost, ki raste prav tukaj v Kaliforniji,« je zaključila.